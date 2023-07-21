Россиян призвали не снимать обстановку на Крымском мосту

Чиновники призывают жителей и гостей Крыма не пользоваться мобильными телефонами на Крымском мосту и не снимать обстановку на нем. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны»,— написал в своем Telegram-канале Крючков. По его словам, противник отслеживает чаты и пользуется видео, которые записывают и публикуют в соцсетях граждане.

Напомним, в ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, повредив дорожное полотно. Погибли семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. На данный момент движение авто через мост осуществляется в реверсивном режиме.

Вчера вечером в соцсетях распространились видеозаписи с сигналом тревоги на мосту, который позже в совмине Крыма назвали учебной тревогой.

Александр Дремлюгин, Симферополь