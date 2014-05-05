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Санкции США и Евросоюза против России из-за обвинений России в аннексии Крыма, вторжении вооруженных сил на Украину и вмешательстве в выборы в США; влияние санкций на российскую экономику и курс рубля; введение персональных санкций против российских политиков и предпринимателей, в том числе Олега Дерипаски; отключение российских банков от международных платежных систем, санкции против российских пограничников и судостроительных заводов из-за инцидента в Керченском проливе — последние новости и все самое важное о санкциях против России в теме «Ъ».