МИД Франции подтвердил планы ввести санкции против Татьяны Ким
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в санкционный список Евросоюза (ЕС) включили главу объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) Татьяну Ким. По словам министра, под санкции также подпал Петербургский нефтяной терминал, передает Reuters.
В RWB заявили ТАСС, что европейские санкции не повлияют на работу группы и компаний, входящих в ее экосистему. «Компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС»,— уточнили в пресс-службе.
Послы стран ЕС на прошлой неделе согласовали новые санкции против России. Во французском МИДе говорили, что санкционный список пополнят 50 физлиц и 50 компаний. Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что ограничения затронут банки, покупателей и компании, связанные с перевозками российской нефти. По данным EUobserver, под ограничения также могут попасть глава «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, основатель фонда LETA Capital Александр Чачава и бизнесмен Сергей Матвиенко.