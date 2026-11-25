Активы готовы к добыче
Зарубежный бизнес ЛУКОЙЛа может купить консорциум с Тоддом Боэли
Подпавший более года назад под блокирующие санкции США ЛУКОЙЛ, вероятно, наконец нашел покупателя на зарубежный бизнес. Соглашение о его приобретении заключил консорциум во главе с Eldridge Тодда Боэли, участвовавшего в покупке «Челси» у Романа Абрамовича и владеющего баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Активы планируется обменять на акции ЛУКОЙЛа стоимостью $10 млрд.
Консорциум во главе с Eldridge Тодда Боэли заключил соглашение о приобретении LUKOIL International GmbH (LIG), объединяющую зарубежные активы ЛУКОЙЛа, сообщила Eldridge. В консорциум также входят Корпорация финансирования международного развития США (DFC), Catena Investment Holding из ОАЭ и американская Xtellus Partners. Финансовым консультантом выступает Citi. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” подтвердил заключение сделки, отметив, что это «единственный вариант» для ЛУКОЙЛа. В ЛУКОЙЛе от комментариев отказались.
Как сказано в сообщении, консорциум передаст ограниченные в обращении акции ЛУКОЙЛа и других российских компаний в обмен на 100% LIG.
Использование акций в качестве средства оплаты позволяет избежать прямых денежных выплат в пользу России в рамках сделки, отмечает Eldridge. Средства, полученные от продажи, будут размещены на специальном счете сроком на пять лет или до момента снятия санкций.
Тодд Боэли сообщил Reuters, что стоимость подлежащих обмену акций ЛУКОЙЛа — $10 млрд.
В Eldridge уточнили, что к консорциуму перейдут добывающие активы в 11 странах мощностью 350 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, НПЗ в Болгарии, Нидерландах и Румынии, трейдер Litasco c сетью из более чем 2 тыс., АЗС в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Сделка подлежит одобрению Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, ее завершение зависит от нескольких условий, в том числе due diligence.
ЛУКОЙЛ заявил о намерении продать зарубежные активы 27 октября 2025 года в связи с введением блокирующих санкций США. Спустя два дня ЛУКОЙЛ принял предложение о приобретении LIG трейдера Gunvor, но эту сделку не согласовал Минфин США. В январе 2026 года ЛУКОЙЛ заключил соглашение с американской Carlyle, но оно утратило силу в конце июля (см. “Ъ” от 9 октября). В отчетности по МСФО за 2025 год ЛУКОЙЛ отразил убыток от обесценивания зарубежных активов в размере 1,67 трлн руб.
Fobres оценивает состояние Тодда Боэли в $9,2 млрд, что соответствует 385-му месту в мировом рейтинге. В 2022 году господин Боэли в составе консорциума инвесторов приобрел у Романа Абрамовича английский футбольный клуб «Челси» за $3,1 млрд. Ему принадлежит баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Eldridge, по собственным данным, управляет активами на $75 млрд.
Как отмечали в БКС, схема с обменом LIG на акции ЛУКОЙЛа скорее выглядит негативной для инвесторов, так как денежные поступления, которые компания могла бы направить на обратный выкуп акций или специальные дивиденды, маловероятны.
Если ЛУКОЙЛ получит собственные бумаги, он может их погасить или оставить на балансе в качестве казначейских, указывали аналитики. Акции ЛУКОЙЛа к 19:40 на Московской бирже росли на 2,1%, до 5,93 тыс. руб. за бумагу, капитализация составляла 4,09 трлн руб.