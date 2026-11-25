В Eldridge уточнили, что к консорциуму перейдут добывающие активы в 11 странах мощностью 350 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, НПЗ в Болгарии, Нидерландах и Румынии, трейдер Litasco c сетью из более чем 2 тыс., АЗС в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Сделка подлежит одобрению Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, ее завершение зависит от нескольких условий, в том числе due diligence.