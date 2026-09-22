Из ада уже были

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Тимофеев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Иван Тимофеев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В США принят новый закон о санкциях против России. Его обсуждение растянулось более чем на год. В Сенат США его внес покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (признан в России террористом и экстремистом) еще 1 апреля 2025 года. Больших партийных разногласий по нему не было — вместе с Линдси Грэмом проект закона вносили еще 83 сенатора как от Республиканской, так и от Демократической партии. Идентичный проект внесли в Палату представителей Конгресса. Его версия под номером H.R. 5334 и станет законом.

С легкой руки политиков и СМИ введенные ограничения окрестили «санкциями из ада».

Имеется в виду их жесткость и разрушительность. Такая характеристика была бы реалистичной, если бы закон приняли в начале 2022 года. Однако сейчас подобный оборот выглядит преувеличенным. Практически все зафиксированные законом ограничения уже введены или вводились против России указами президента США или же ранее принятыми федеральными законами. Обладая широкими полномочиями, американская администрация зачастую вводит санкции гораздо раньше.

Так, ст. 102 обязывает президента США вводить блокирующие финансовые санкции против российских официальных лиц, крупных бизнесменов, руководителей ведущих предприятий, поставщиков в Россию товаров двойного назначения, морских судов, перевозящих широкую номенклатуру российского сырья. На деле подобные санкции масштабно вводились администрацией США после начала СВО, а по некоторым пунктам — и до нее. Ст. 103 и 104 подразумевают санкции против российских банков и государственных компаний. Но и они уже тотально под американскими санкциями.

Ст. 105, 106 и 107 запрещают перевод активов, связанных с правительством России, размещение российских компаний на биржах США и инвестиции в Россию. Но данные ограничения и так существуют. Запрет на экспорт в Россию американских энергоносителей (ст. 108) смотрится удивительно с учетом того, что сама Россия — крупный игрок на энергетическом рынке. Запреты на покупку российских суверенных бондов вводились еще в первый срок Дональда Трампа, а Джо Байден их «зацементировал» в 2022 году. Запрет на российский уран (ст. 111) появился в 2024 году в законе «О запрете импорта российского урана» (PL 118-62).

«Адский» характер санкций часто связывался с увеличением пошлин. Ст. 112 обязывает президента США повысить тарифы на российский импорт вплоть до 500%. Но российский импорт в США обвалился на порядок после начала СВО, и обкладывать теперь практически нечего. Нормальные торговые отношения с Россией законодательно разорваны еще в 2022 году. Вплоть до 100% президент США должен повышать пошлины и в отношении третьих стран, покупающих российскую нефть и газ (ст. 113). Но он делал это и раньше. Например, против Индии в 2025 году с последующей отменой в 2026-м.

Можно предположить, что создается лазейка для повышения тарифов в целом, а Россия — лишь повод. Но и без России у администрации есть такие инструменты, несмотря на возникающие правовые препятствия.

Новеллой смотрится ст. 110, грозящая вторичными санкциями поставщикам услуг финансовых сообщений России из третьих стран с целью обхода санкций. Это может усилить их осторожность, хотя бельгийская SWIFT такие услуги и так во многом свернула, а формулировка касается только обхода санкций.

Можно ли считать закон безобидным? Конечно нет. Он закрепляет в статуте те ограничения, которые ранее вводились президентом США. Отменить его будет сложно. Наряду со множеством других законов он будет довлеть над любой будущей администрацией. Однако у последней есть широкая дискреция в применении закона. При наличии политической воли к нормализации отношений с Россией закон фатальным препятствием будет едва ли.

Иван Тимофеев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам