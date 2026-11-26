Совет ЕС ввел санкции против двух входящих в «Ростех» предприятий
Совет Евросоюза раскрыл названия российских организаций, против которых накануне были введены экспортные ограничения из-за связи с российским военно-промышленным комплексом. В список дополнительных санкций среди прочих внесены балашихинский Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева и новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов.
Оба предприятия входят в группу госкорпорации «Ростех». Они специализируются на разработке взрывателей, взрывных устройств и специальных технологий для боеприпасов, а также систем ближней локации, бортовых вычислительных машин и автоматики для военной техники соответственно.
Кроме того, под ограничения попали воронежское ООО «Энэл» (производство электронных компонентов), пермское ООО «Компания Полимер» (производство полимерных изделий), московское ООО «Коловрат» (производство промышленного оборудования) и другие. Как утверждает Евросовет, организации производили технику «двойного назначения» — в эту категорию попадают товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. На них наложены «более жесткие экспортные ограничения», указано в документе.
Ограничения введены в дополнение к 21-му пакету антироссийских санкций, который приняли в июле. В основной пакет вошли организации российской нефтяной отрасли, банки, платежные системы, транспортный сектор и металлургическая отрасль.