Кроме того, под ограничения попали воронежское ООО «Энэл» (производство электронных компонентов), пермское ООО «Компания Полимер» (производство полимерных изделий), московское ООО «Коловрат» (производство промышленного оборудования) и другие. Как утверждает Евросовет, организации производили технику «двойного назначения» — в эту категорию попадают товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. На них наложены «более жесткие экспортные ограничения», указано в документе.