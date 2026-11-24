Семь стран ЕС призвали запретить выдавать визы российским спортсменам
Премьер-министры Дании, Эстонии, Латвии, Финляндии, Польши, Швеции и президент Литвы призвали правительства стран ЕС перестать выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии. Об этом сообщает Politico, опубликовавшее совместное письмо. Его адресовали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.
Авторы обращения объяснили свою позицию тем, что «допуск российских команд и спортсменов к участию в европейских спортивных мероприятиях был бы воспринят Кремлем как победа». По их мнению, разрешение России участвовать в соревнованиях также могут расценить как принятие военной операции. «Просто невозможно разделить спорт и геополитику»,— указано в письме.
Еврокомиссия ранее предложила запретить российским командам и спортсменам участвовать под национальным флагом в соревнованиях, которые проводятся в ЕС. Лидеры семи стран одобрили эту инициативу, но сочли ожидание ее принятия слишком долгим и предложили прекратить выдачу виз уже сейчас, не дожидаясь реформы визового кодекса. Как отмечает Politico, подобные меры могут закрыть путь на турниры даже тем спортсменам, которых международные федерации допустили к стартам в нейтральном статусе.