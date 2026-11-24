Авторы обращения объяснили свою позицию тем, что «допуск российских команд и спортсменов к участию в европейских спортивных мероприятиях был бы воспринят Кремлем как победа». По их мнению, разрешение России участвовать в соревнованиях также могут расценить как принятие военной операции. «Просто невозможно разделить спорт и геополитику»,— указано в письме.