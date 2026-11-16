Аргументики предъявляем
Мосбиржа оспаривает санкции ЕС с точки зрения нехватки доказательств
Стали известны доводы Мосбиржи, которыми она обосновывает свои требования к Совету ЕС об исключении ее из санкционного списка. Биржа указывает на недостаток доказательств у европейских властей и слабую обоснованность их действий, а также на нарушение процедуры принятия санкций. По мнению юристов, на перспективах этого дела может негативно отразиться недавний отказ Суда ЕС по похожему спору, инициированному входящим в группу Мосбиржи Национальным расчетным депозитарием (НРД).
16 ноября в Официальном журнале ЕС опубликовали выдержки из иска Мосбиржи, поданного 5 октября. Ранее подробности требований биржи не раскрывались. Организация оспаривает решение Совета ЕС от 23 июля 2026 года о включении ее в санкционные списки. Вместе с Мосбиржей тогда под ограничения попали более чем 90 финансовых организаций. Ранее санкции против биржи уже ввели власти США и Великобритании (в июне 2024 года), а также Канады (в июне 2026-го). “Ъ” обратился к Мосбирже за комментариями.
Поданный в Суд ЕС иск, судя по опубликованному документу, содержит четыре основных довода. Во-первых, истец считает обоснование санкций «неясным, расплывчатым и не подкрепленным доказательствами». По мнению биржи, это нарушает требования статьи 296 Договора о функционировании Евросоюза, а также статей 41 и 47 Хартии ЕС об основных правах, включая право на эффективную судебную защиту.
Во-вторых, площадка полагает, что Совет ЕС допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств и не доказал, что биржа относится к организациям, оказывающим материальную поддержку правительству РФ либо получающим от него выгоду. Этот критерий для наложения санкций предусмотрен статьей 2(1)(f) решения Совета ЕС 2014/145 и статьей 3(1)(f) регламента №269/2014. При введении санкций 23 июля 2026 года европейские чиновники ссылались, в частности, на роль Мосбиржи в размещении российских облигаций и инвестиций в предприятия оборонной промышленности, значительное влияние государства на биржу, а также системную значимость ее дочерних структур — НРД и Национального клирингового центра.
78,66 миллиарда рублей
составил комиссионный доход Мосбиржи в 2025 году
В-третьих, биржа заявляет о существенных нарушениях процедуры принятия санкций. Согласно регламенту работы Совета ЕС, проекты решений, в том числе санкционных, предварительно рассматриваются Комитетом постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Комитет согласовывает проекты и обеспечивает передачу необходимых материалов министрам. Однако Мосбиржа утверждает, что такого административного досье в ее случае «не существует» и министры не имели доступа ко всем доказательствам. В результате, по мнению истца, Совет ЕС не провел индивидуальной оценки ее положения и принял решение, не располагая всей необходимой информацией.
Наконец, заявитель настаивает на нарушении принципа пропорциональности, по которому меры ЕС не должны выходить за пределы необходимого для достижения поставленных целей (статья 5(4) Договора о ЕС). Биржа также ссылается на статьи 16 и 17 Хартии ЕС об основных правах, гарантирующие свободу предпринимательской деятельности и право собственности. Эти права могут ограничиваться в общественных интересах, однако это должно быть соразмерно преследуемым целям.
Значимое для государства юрлицо
Опрошенные “Ъ” юристы не слишком оптимистичны в прогнозах по этому делу. Управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая считает важным ориентиром для этого кейса решение Суда ЕС от 11 июня 2026 года по делу НРД, который отклонил апелляционную жалобу депозитария. Речь шла о том, что «отсутствие прямого финансирования военных действий само по себе не исключает применения санкций», поясняет госпожа Заброцкая. По словам старшего партнера юрфирмы АНП «Зенит» Ильдара Багаутдинова, тогда Суд ЕС пришел к выводу, что для наложения санкций не нужно доказывать наличие прямых переводов денег государству — достаточно того, что из-за своей значимости юрлицо способствует государству в доступе к деньгам или ресурсам.
Эта позиция высшей инстанции крайне неблагоприятна для Мосбиржи, отмечает господин Багаутдинов. Даже если истец будет упирать на то, что он занимается обычной коммерческой деятельностью, такие доводы, скорее всего, будут отклонены, добавляет эксперт.
Хотя решение по НРД не предопределяет исход дела Мосбиржи, оно подтверждает широкий подход Суда ЕС к толкованию критерия о материальной поддержке российского правительства, поясняет Анна Заброцкая.
Руководитель практики разрешения споров «Инфралекс» Михаил Гусев считает наиболее перспективным довод истца об ошибке в оценке фактических обстоятельств при вынесении решения, так как по этому основанию имеется положительная судебная практика. Однако, отмечают юристы, многое зависит от того, удастся ли выявить существенные недостатки доказательственной базы Совета ЕС. Если же совет предоставит конкретные и свежие доказательства, подтверждающие обоснованность включения в список, то иск, скорее всего, будет отклонен, говорит господин Гусев.
Серьезным представляется и довод Мосбиржи о процедурных нарушениях. «Если подтвердится, что на момент голосования Совета ЕС соответствующее санкционное досье еще не было сформировано, это может стать существенным аргументом при оспаривании ограничительных мер»,— указывает партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин. При этом, отмечает господин Гландин, если физлица иногда добиваются отмены санкций судом, то по российским юрлицам успешных примеров по подобным основаниям пока нет.