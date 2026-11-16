Аргументики предъявляем

Опрошенные “Ъ” юристы не слишком оптимистичны в прогнозах по этому делу. Управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая считает важным ориентиром для этого кейса решение Суда ЕС от 11 июня 2026 года по делу НРД, который отклонил апелляционную жалобу депозитария. Речь шла о том, что «отсутствие прямого финансирования военных действий само по себе не исключает применения санкций», поясняет госпожа Заброцкая. По словам старшего партнера юрфирмы АНП «Зенит» Ильдара Багаутдинова, тогда Суд ЕС пришел к выводу, что для наложения санкций не нужно доказывать наличие прямых переводов денег государству — достаточно того, что из-за своей значимости юрлицо способствует государству в доступе к деньгам или ресурсам.