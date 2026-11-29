Британия вдвое сократила заказ на лазерное оружие для ВМС
Министерство обороны Великобритании сократило с четырех до двух число заказанных для военно-морских сил лазерных комплексов DragonFire, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
По данным издания, решение принято в связи с дефицитом средств оборонного бюджета. Расходы на программу разработки оружия направленной энергии были сокращены с 1 млрд до 500 млн. Поступление комплексов DragonFire на вооружение отложено как минимум до 2028 года.
В ноябре 2025 года британское Минобороны объявило о заключении контракта с компанией MBDA на поставку комплексов DragonFire стоимостью 316 млн. Первые установки планировалось разместить на боевых кораблях в 2027 году.