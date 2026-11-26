Вагит Алекперов назвал ЛУКОЙЛ «востребованным» и заявил, что компания получала «только положительные отклики в любой точке мира» — в Африке, Латинской Америке и на Востоке. «Мы всегда пользовались поддержкой тех стран, где мы были инвесторами. Я надеюсь... эти страны снова нас позовут к себе»,— добавил Вагит Алекперов.