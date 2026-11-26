ЛУКОЙЛ рассчитывает вернуться на международный рынок
Решение ЛУКОЙЛа покинуть международный рынок было обусловлено политическими факторами, заявил основатель компании Вагит Алекперов. Он считает, что у ЛУКОЙЛа есть шансы вернуться на международный рынок.
«ЛУКОЙЛ не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические... Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться»,— сказал господин Алекперов в интервью «Вестям».
Вагит Алекперов назвал ЛУКОЙЛ «востребованным» и заявил, что компания получала «только положительные отклики в любой точке мира» — в Африке, Латинской Америке и на Востоке. «Мы всегда пользовались поддержкой тех стран, где мы были инвесторами. Я надеюсь... эти страны снова нас позовут к себе»,— добавил Вагит Алекперов.
С октября 2025 года ЛУКОЙЛ находится под санкциями США. 25 ноября американский миллиардер Тодд Бели заявил, что подписал соглашение с ЛУКОЙЛом о создании консорциума. Структура необходима для приобретения международных энергетических активов российской нефтяной компании. Активы планируется обменять на акции ЛУКОЙЛа стоимостью $10 млрд.