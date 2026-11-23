Песков: Россия будет преследовать по закону причастных к изъятию активов
Все причастные к изъятию российских активов за рубежом, если это произойдет, будут преследоваться по закону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, мы, в случае если это когда-то произойдет, мы будем преследовать всех тех, кто к этому имел отношение, преследовать по закону», — сказал господин Песков на брифинге.
В иностранных юрисдикциях заблокировано $300 млрд резервов Банка России. По словам господина Пескова, власти РФ по-прежнему считают «блокировку, удержание наших активов и использование процентной части незаконным».