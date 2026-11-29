Алла Соболева — дольщица проблемного сочинского ЖК «Курортный», который был передан для достройки холдингу «Альпика групп». Объект был завершен в 2020 году, но некоторые жильцы, в том числе Соболева, остались недовольны качеством работ. Дольщица размещала критические публикации в социальных сетях, в связи с чем представители застройщика начали с ней переговоры о прекращении информационной войны. В 2024 году Шамиль Нунаев сообщил в правоохранительные органы о том, что Алла Соболева шантажирует его, требуя обменять ее площади в ЖК «Курортный» на окраине Адлера на квартиру в элитном ЖК «Покровский парк» стоимостью 147 млн руб. в центре Сочи. Соболева провела под стражей несколько месяцев, а затем была помещена под домашний арест; мера пресечения действует до вступления приговора в силу.