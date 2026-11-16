ЕС ввел санкции против 40 российских кредитных организаций
Евросоюз включил в санкционный список более 40 российских кредитных организаций. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, ограничения коснулись банка Международный финансовый клуб (МФК), СПБ Банка (расчетный депозитарий «СПБ Биржи»), Солид Банка (доля принадлежит японским инвесторам), банка «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы), НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка) и других кредитных организаций.
Также под санкции подпали несколько небольших и региональных банков. Кроме того, в черный список внесли главу RWB Татьяну Ким, бывшего владельца разработчика игр My.Games Александра Чачаву и акционера ЮГК Руслана Байсарова.