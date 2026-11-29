В Новозыбкове Брянской области беспилотник ударил по пассажирскому составу, следовавшему по маршруту Москва — Климово. В момент происшествия поезд находился на стоянке, поэтому никто не пострадал. Повреждения получила крыша одного из вагонов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.