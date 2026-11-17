«В целом тема неэффективности использования экономики как оружия в международных делах — а ситуация со всеми санкциями против нашей страны, против других стран это отчетливо продемонстрировала — так или иначе в эти дни будет затрагиваться»,— сказал представитель Кремля Первому каналу.