Песков: санкции против РФ показали неэффективность использования экономики как оружия
Песков: неэффективность использования санкций как оружия обсудят на саммите АТЭС
На встрече лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС вряд ли будут обсуждать антироссийские санкции Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако в целом тема неэффективности использования экономики как оружия будет затрагиваться на саммите, добавил он.
«В целом тема неэффективности использования экономики как оружия в международных делах — а ситуация со всеми санкциями против нашей страны, против других стран это отчетливо продемонстрировала — так или иначе в эти дни будет затрагиваться»,— сказал представитель Кремля Первому каналу.
Президент России Владимир Путин говорил, что страны Запада своими санкциями пытались подорвать российскую экономику. По его мнению, санкции наносят ущерб самим инициаторам, а против России они бесполезны.
Евросоюз 16 ноября расширил санкционные списки, связанные с Россией. Ограничения затронули основательницу Wildberries Татьяну Ким, российские банки и нефтеперерабатывающие предприятия. Отдельным решением ЕС ввел санкции против журналистов, блогеров и Агентства социального проектирования.