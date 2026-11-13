Глава Euroclear предупредила о рисках для Бельгии в случае изъятия активов РФ
Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью Le Soir предупредила о серьезных рисках, связанных с возможным изъятием замороженных российских активов. Она также отметила снижение доверия инвесторов к верховенству права в ЕС.
По словам госпожи Урбен, российские средства составляют более 80% баланса Euroclear — примерно €200 млрд. Она подчеркнула, что никакой уровень собственного капитала депозитария не позволит выдержать одностороннюю конфискацию либо принудительный перевод этих активов. В случае кризиса первыми должны помочь акционеры Euroclear, среди которых есть и бельгийское государство, а значит, финансовое бремя может лечь на обычных бельгийских налогоплательщиков.
Валери Урбен указала, что основную угрозу для Euroclear представляют поспешные и неграмотные законодательные инициативы Брюсселя. Они могут вызвать масштабные судебные разбирательства и ответные меры со стороны России.
По словам главы Euroclear, международные инвесторы уже начали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права. Обсуждение вариантов передачи активов ЕС или специально созданной структуре создает репутационные риски для европейской финансовой системы и может вызвать отток депозитов за пределы Европы.
Активы Банка России были заблокированы в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Всего было заморожено около €300 млрд, большая часть из них хранится в Euroclear. C января по сентябрь 2026 года депозитарий получил доход €3,6 млрд от этих активов.