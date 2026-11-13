Глава Euroclear предупредила о рисках для Бельгии в случае изъятия активов РФ

По словам госпожи Урбен, российские средства составляют более 80% баланса Euroclear — примерно €200 млрд. Она подчеркнула, что никакой уровень собственного капитала депозитария не позволит выдержать одностороннюю конфискацию либо принудительный перевод этих активов. В случае кризиса первыми должны помочь акционеры Euroclear, среди которых есть и бельгийское государство, а значит, финансовое бремя может лечь на обычных бельгийских налогоплательщиков.