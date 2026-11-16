Эстония заявила о разногласиях в ЕС при утверждении санкций против России
Евросоюзу становится все труднее вводить новые санкции против России из-за разногласий между странами объединения, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Politico.
По словам господина Цахкны, в ЕС есть «влиятельные силы», которые стремятся избежать введения новых антироссийских санкций. Руководство некоторых европейских стран по-прежнему надеется вернуться к «обычному ведению дел с Россией», добавил министр.
16 ноября ЕС снова расширил антироссийские санкции. Ограничения коснулись главы объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) Татьяны Ким, бывшего владельца разработчика игр My.Games Александра Чачавы, 40 российских кредитных организаций, трех дочерних компаний «Татнефти» и других лиц и организаций.