Не был, не владел, не добывал

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов главной сложностью наложенных на СИБУР санкций считает ограничение на взаимодействие с гражданами и компаниями Великобритании. «Действие таких ограничений может быть шире, чем кажется на первый взгляд. Например, это приводит к невозможности осуществления платежей с участием британских банков, страхования перевозок с участием британских страхователей, кредитования и предоставления финансовых ресурсов британскими кредиторами или с участием британских гарантов»,— говорит юрист. Дополнительные сложности, по его мнению, могут возникнуть и при взаимодействии с контрагентами, не связанными с Великобританией. Так, поясняет господин Именнов, иностранные компании и банки могут отказываться от сотрудничества с попавшим под санкции лицом из-за ухудшения риск-профиля, даже если у них нет прямого обязательства соблюдать британские санкции.