По данным издания, перед разговором с господином Зеленским министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил госпоже Мелони, что ни Франция, ни Германия, ни НАТО, ни Евросоюз не были осведомлены о готовившейся атаке на порт Бенгази.