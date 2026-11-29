Corriere della Sera: Мелони заявила Зеленскому, что устала от действий Киева
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразила резкое недовольство действиями Киева в Ливии. «Я сыта по горло»,— сказала она украинскому президенту, утверждает итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, перед разговором с господином Зеленским министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил госпоже Мелони, что ни Франция, ни Германия, ни НАТО, ни Евросоюз не были осведомлены о готовившейся атаке на порт Бенгази.
Как отмечает газета, действия Киева поставили под угрозу интересы Италии в Средиземноморье и нанесли чувствительный политический удар по итальянскому правительству в преддверии парламентских выборов 2027 года.
22 ноября украинские беспилотники атаковали российские суда в ливийском порту Бенгази. Операция была проведена без предварительного согласования с европейскими партнерами.