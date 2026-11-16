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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

ЕС ввел санкции против Татьяны Ким и бывшего владельца My.Games Чачавы

Евросоюз (ЕС) снова расширил антироссийские санкции. Ограничения коснулись главы объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) Татьяны Ким и бывшего владельца разработчика игр My.Games Александра Чачавы, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Глава RWB Татьяна Ким

Глава RWB Татьяна Ким

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Согласно документу, под санкции также попали:

  • основной акционер «Южуралзолота» Руслан Байсаров;

  • бизнесмен Сергей Матвиенко, сын спикера Совета федерации Валентины Матвиенко;

  • Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти»;

  • «Русхимальянс»;

  • «ННК-ОЙЛ» (входит в структуру Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова);

  • «Татнефть-НАО» (входит в ПАО «Татнефть»);

  • газохимическая компания АО «Русгаздобыча»;

  • «ТАИФ-НК» (владеет НПЗ вблизи Нижнекамска);

  • Киришинефтеоргсинтез (крупный нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, входит в «Сургутнефтегаз»);

  • СПБ Банк (осуществляет функции расчетного депозитария СПБ Биржи);

  • банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы);

  • НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему «Сбера»);

  • банк Международный финансовый клуб (МФК);

  • Солид банк.

Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России на прошлой неделе. В МИД Франции говорили, что санкционный список пополнят 150 физлиц и 50 компаний. Всем внесенным в перечень физлицам закрыт въезд в страны Европы, а их счета на территории ЕС заблокируют.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Санкции против России
Европа