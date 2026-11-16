ЕС ввел санкции против Татьяны Ким и бывшего владельца My.Games Чачавы
основной акционер «Южуралзолота» Руслан Байсаров;
бизнесмен Сергей Матвиенко, сын спикера Совета федерации Валентины Матвиенко;
Московский и Омский НПЗ «Газпром нефти»;
«Русхимальянс»;
«ННК-ОЙЛ» (входит в структуру Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова);
«Татнефть-НАО» (входит в ПАО «Татнефть»);
газохимическая компания АО «Русгаздобыча»;
«ТАИФ-НК» (владеет НПЗ вблизи Нижнекамска);
Киришинефтеоргсинтез (крупный нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, входит в «Сургутнефтегаз»);
СПБ Банк (осуществляет функции расчетного депозитария СПБ Биржи);
банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы);
НКО «Юмани» (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему «Сбера»);
банк Международный финансовый клуб (МФК);
Солид банк.