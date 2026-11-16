ЕС ввел санкции против Татьяны Ким и бывшего владельца My.Games Чачавы

Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России на прошлой неделе. В МИД Франции говорили, что санкционный список пополнят 150 физлиц и 50 компаний. Всем внесенным в перечень физлицам закрыт въезд в страны Европы, а их счета на территории ЕС заблокируют.