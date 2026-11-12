«Золотая корона» возобновила переводы из России в Грузию
Платежная система «Золотая корона» вернула возможность перевода денег из России в Грузию, следует из информации на ее сайте. Переводы были недоступны с июля из-за ограничений ЕС.
Портал «Код.ру» обратил внимание, что сейчас деньги, отправленные через «Золотую корону», принимает только TBC Bank. До этого деньги можно было зачислить на счета Bank of Georgia и Credo Bank. Кроме того, сервис стал запрашивать ФИО получателя.
Оператор и расчетный центр «Золотой Короны» — РНКО «Платежный центр» — в июле попал в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В тот же день пользователи заметили, что перевести деньги в Грузию и Казахстан платформа не позволяет. Поддержка компании тогда подтвердила РБК, что переводы по некоторым направлениям недоступны.
«Золотая корона» зарегистрирована в реестре Банка России с 2012 года. Одна из услуг платформы — денежные переводы за границу без открытия счета в стране получателя. По данным на сайте сервиса, деньги сейчас можно отправить в Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Китай.