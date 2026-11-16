Под санкции ЕС попали три дочерние компании «Татнефти»
Евросоюз включил в список санкций против России три дочерние компании нефтяного предприятия «Татнефть». Речь идет об АО «Калмтатнефть», «Татнефть-НАО» и «Ямбулойл», следует из публикации в официальном журнале ЕС.
АО «Калмтатнефть», «Татнефть-НАО» и «Ямбулойл» специализируются на разведке, разработке, бурении и эксплуатации нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих предприятий и трубопроводов.
Кроме того, под санкции попали АО «РусГазДобыча», ООО «Управляющая компания ОЭЗ "Усть-Луга"» и АО «РусХимАльянс». Структуры связаны со строительством крупнейшего комплекса по переработке природного газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Согласно данным «Газпрома», проект предусматривает переработку 45 млрд кубометров газа и производство 13,1 млн тонн СПГ ежегодно. На конец июня 2026 года готовность комплекса оценивалась в 80%.
Активы компаний на территории Евросоюза будут заморожены, а физическим и юридическим лицам запретят проводить с ними финансовые операции и предоставлять средства.