Под санкции ЕС попали три дочерние компании «Татнефти»

Кроме того, под санкции попали АО «РусГазДобыча», ООО «Управляющая компания ОЭЗ "Усть-Луга"» и АО «РусХимАльянс». Структуры связаны со строительством крупнейшего комплекса по переработке природного газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Согласно данным «Газпрома», проект предусматривает переработку 45 млрд кубометров газа и производство 13,1 млн тонн СПГ ежегодно. На конец июня 2026 года готовность комплекса оценивалась в 80%.