Единым интернет-фронтом
VK и Max представили аргументы для оспаривания европейских санкций
VK, Max и бывший гендиректор разработчика этого мессенджера Елена Багудина оспаривают санкции ЕС, введенные против них в июле. Выдержки из их исков, поданных в Общий суд ЕС, опубликовал Официальный журнал Евросоюза. Истцы утверждают, что Совет ЕС допустил ошибки при оценке обстоятельств для включения в санкционный список, а большинство обвинений в их адрес не подтверждены и не соответствуют действительности.
23 ноября Официальный журнал ЕС опубликовал выдержки из исков МКПАО ВК, его дочернего ООО «Коммуникационная платформа» (теперь ООО MAX, компания-разработчик национального мессенджера «Макс») и бывшего гендиректора ООО Елены Багудиной. Они оспаривают европейские санкции, наложенные на них летом текущего года. В конце декабря 2025 года госпожу Багудину на посту гендиректора ООО сменил вице-президент VK Фарит Хуснояров. Сейчас она остается руководителем ряда юрлиц холдинга VK, включая МКПАО ВК.
В документах приводятся краткие и почти одинаковые доводы истцов в обоснование отмены введенных против них ограничений.
По мнению заявителей, Совет ЕС неверно оценил основания для включения в санкционный список и нарушил установленные для этого критерии.
Истцы утверждают, что большинство обвинений являются ложными или не подкреплены доказательствами, а приведенных доводов недостаточно, чтобы признать их причастными к «технической поддержке репрессий в отношении гражданского общества и демократической оппозиции».
13 июля Совет ЕС включил МКПАО ВК, его дочернее ООО «Коммуникационная платформа» и Елену Багудину в санкционные списки. Ограничения предусматривают в том числе заморозку активов в ЕС, а также запрет на предоставление средств фигурантам списка. Решение по разработчику мессенджера ЕС объяснял тем, что приложение Max «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях». Совет ЕС также связал продвижение Max с ограничениями работы WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram в России.
160 миллиардов рублей
составила выручка холдинга VK, по данным консолидированной финансовой отчетности за 2025 год
В VK “Ъ” подтвердили, что оспаривают решение Совета ЕС о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции. “Ъ” обратился за комментариями к Max и Елене Багудиной.
Опрошенные “Ъ” юристы не видят больших перспектив для истцов в Суде ЕС. Учитывая политическую окраску дела, шансы на отмену ограничений против этих компаний минимальны, полагает партнер АБ NSP Илья Рачков.
По его мнению, иски нужны компаниям скорее для фиксации правовой позиции на будущее и доступа к закрытому досье Совета ЕС. Впрочем, политический характер решения не освобождает совет от обязанности подтвердить факты, на которых основаны санкции, говорит руководитель корпоративной практики a. t. Legal Олег Карьков. Он полагает, что существенную роль могут сыграть технические исследования, проверка достоверности использованных советом источников и анализ того, действительно ли приведенные сведения подтверждают «содействие репрессиям». При этом для сохранения санкций может быть достаточно даже одного подтвержденного основания, указывает управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая.
По словам юристов, наиболее сложной может быть линия защиты по делу VK. Совет ссылается не только на владение компанией разработчиком Max, но и на самостоятельные действия МКПАО ВК, соответствующие санкционному критерию, отмечает руководитель группы международных проектов юрфирмы Vegas Lex Наталия Абцешко. Поэтому даже отдельное опровержение тезисов, касающихся Max, еще не будет означать успех в оспаривании ограничений в отношении VK, уточняет юрист.
В деле разработчика Max многое зависит от того, сможет ли совет доказать связь между работой приложения или действиями компании и мерами, которые он квалифицировал как «репрессии», считает Анна Заброцкая.
По ее словам, важно не столько то, что Мах собирает данные пользователей (это делают и другие приложения), сколько сочетание потенциального наблюдения с госучастием в разработке, обязательным распространением, интеграцией с госсервисами и использованием информации властями. При этом Совету ЕС все равно необходимо обосновать прямую связь этих обстоятельств с действиями разработчика, говорит госпожа Заброцкая.
У граждан в Суде ЕС исторически больше шансов на снятие санкций, особенно после ухода с должности, отмечает Илья Рачков. «Однако если Совет ЕС докажет, что Елена Багудина руководила компанией в период запуска и интеграции продукта с госструктурами, то суд может оставить санкции в силе»,— полагает господин Рачков.
После наложения санкций ЕС в июле приложения VK и Max, а также другие сервисы VK были удалены из Google Play. Однако Apple удалила Max и другие приложения VK из App Store еще до этого, в июне. VK может использовать это как дополнительный аргумент в Суде ЕС, но он не доказывает незаконность решения о санкциях, полагает Анна Заброцкая. Олег Карьков обращает внимание на то, как Apple объясняла свою позицию в деле с VK в американском суде: корпорация удалила приложения 23 июня после проверки рисков владения и контроля со стороны подсанкционных лиц. То есть это не досрочное исполнение июльских санкций ЕС, а собственная оценка Apple существовавших санкционных рисков, отмечает господин Карьков.