По его мнению, иски нужны компаниям скорее для фиксации правовой позиции на будущее и доступа к закрытому досье Совета ЕС. Впрочем, политический характер решения не освобождает совет от обязанности подтвердить факты, на которых основаны санкции, говорит руководитель корпоративной практики a. t. Legal Олег Карьков. Он полагает, что существенную роль могут сыграть технические исследования, проверка достоверности использованных советом источников и анализ того, действительно ли приведенные сведения подтверждают «содействие репрессиям». При этом для сохранения санкций может быть достаточно даже одного подтвержденного основания, указывает управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая.