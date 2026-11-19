Минфин США продлил разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) увеличило срок действия лицензии, позволяющей проводить переговоры о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Разрешение, действие которого должно было завершиться 21 ноября, теперь действительно до 19 декабря.
Документ распространяется на переговорный процесс и заключение предварительных соглашений об отчуждении LUKOIL International GmbH (LIG), управляющей зарубежными активами российской нефтяной компании, а также подконтрольных ей структур. При этом для непосредственного проведения любой сделки потребуется отдельное согласование с американским регулятором.
Другой блок разрешенных операций касается поддержания работы иностранных подразделений ЛУКОЙЛа либо организованного прекращения их деятельности. В частности, лицензия позволяет выполнять действующие контракты и другие договорные обязательства структур LIG. Этот режим установлен до 00:01 20 февраля 2027 года по восточному времени США.