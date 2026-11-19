Документ распространяется на переговорный процесс и заключение предварительных соглашений об отчуждении LUKOIL International GmbH (LIG), управляющей зарубежными активами российской нефтяной компании, а также подконтрольных ей структур. При этом для непосредственного проведения любой сделки потребуется отдельное согласование с американским регулятором.