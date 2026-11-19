Вместе с тем канцлер выразил сомнение в результативности трехсторонней встречи России, США и КНР, которая закончилась сегодня в Шэньчжэне. По его словам, мирные переговоры могут быть успешными только в том случае, если на них будут присутствовать Украина и Европа.