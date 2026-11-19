Мерц допустил снятие санкций с России в обмен на уступки по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций в случае уступок со стороны России в переговорах по Украине. Последняя, по его словам, должна иметь возможность интеграции в Европу.
«При соблюдении определенных условий отмена санкций против России возможна»,— заявил Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине (цитата по Handelsblatt). Он отметил, что линия фронта должна быть «отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам».
Вместе с тем канцлер выразил сомнение в результативности трехсторонней встречи России, США и КНР, которая закончилась сегодня в Шэньчжэне. По его словам, мирные переговоры могут быть успешными только в том случае, если на них будут присутствовать Украина и Европа.
Коалиция желающих основана в 2025 году для поддержки Украины. В нее входят около 40 стран, которые поставляют Украине оружие или оказывают гуманитарную и финансовую помощь. Помимо европейских лидеров, сегодня на саммите присутствовали в том числе американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Темой переговоров стало предоставление Украине гарантий безопасности. Стороны также согласовали общие позиции по урегулированию конфликта, которые представят на следующих многосторонних переговорах с Россией. Господин Мерц отметил, что Европу на них будут представлять Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция.