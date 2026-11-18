ЕС представит новый пакет санкций против России на следующей неделе
Евросоюз представит 22-й пакет санкций в отношении России на следующей неделе. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters. По информации Bloomberg, руководство ЕС попытается убедить страны объединения принять новый пакет санкций до конца декабря.
Как отмечает Bloomberg, главным пунктом нового пакета санкций станет запрет на въезд в ЕС для россиян, которые служили в зоне специальной военной операции. Ограничения также коснутся российских банков, поставщиков криптоуслуг, операций с некоторыми портами и НПЗ, 65 судов «теневого флота», а также организаций, связанных с военной сферой.
Запрет на морские перевозки российской нефти не будет включен в новый пакет санкций, пишет Bloomberg. В Еврокомиссии опасаются, что меру снова заблокируют страны ЕС, как это произошло при рассмотрении 21-го пакета.