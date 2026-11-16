Болгария добилась исключения двух банков в России из санкций ЕС
Болгария добилась, чтобы из списка санкций Евросоюза против России исключили Первый инвестиционный банк и Инвестиционный корпоративный банк. Кредитные организации работают в России, однако контрольными пакетами акций владеют болгарские инвесторы. Об этом сообщила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает The Sofia Globe.
Госпожа Петрова-Чамова заявила, что ни один из этих банков не управляет финансовыми активами лиц, находящихся под санкциями ЕС. Кроме того, из-за особенностей корпоративной структуры в России они не могут вывести инвестиции из страны. «В случае введения санкций единственным результатом станет переход этих банков в собственность российского государства, что приведет к утрате активов владельцами»,— сказала госпожа Петрова-Чамова.
16 ноября Евросоюз ввел санкции в отношении более чем ста физических и юридических лиц. Под ограничения попали в том числе 40 российских кредитных организаций. Среди них — «Агропромкредит», «Банк 131», Гута-банк, Камкомбанк, «Международный финансовый клуб», Интерпрогрессбанк и другие.