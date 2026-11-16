Болгария добилась исключения двух банков в России из санкций ЕС

Госпожа Петрова-Чамова заявила, что ни один из этих банков не управляет финансовыми активами лиц, находящихся под санкциями ЕС. Кроме того, из-за особенностей корпоративной структуры в России они не могут вывести инвестиции из страны. «В случае введения санкций единственным результатом станет переход этих банков в собственность российского государства, что приведет к утрате активов владельцами»,— сказала госпожа Петрова-Чамова.