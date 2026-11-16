EUobserver: ЕС намерен ввести санкции против бывшего владельца My.Games Чачавы
Евросоюз (ЕС) планирует включить в новый санкционный список бизнесмена Александра Чачаву. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС. Причины попадания в черный список в материале не раскрываются.
Александр Чачава — российский предприниматель, основатель фонда LETA Capital. На прошлой неделе он перестал быть владельцем 34,95% в маркетплейсе Ozon и передал менеджменту долю в разработчике игр My.Games (игровой бизнес VK). Общая стоимость активов превышает 320 млрд руб.