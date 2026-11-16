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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

EUobserver: ЕС намерен ввести санкции против бывшего владельца My.Games Чачавы

Евросоюз (ЕС) планирует включить в новый санкционный список бизнесмена Александра Чачаву. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС. Причины попадания в черный список в материале не раскрываются.
Бизнесмен Александр Чачава

Бизнесмен Александр Чачава

@alexanderchachava

Александр Чачава — российский предприниматель, основатель фонда LETA Capital. На прошлой неделе он перестал быть владельцем 34,95% в маркетплейсе Ozon и передал менеджменту долю в разработчике игр My.Games (игровой бизнес VK). Общая стоимость активов превышает 320 млрд руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Доверительное отчуждение».
Евросоюз
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