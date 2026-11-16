Модно, но нудно

Лишь после начала «цунами санкций» в феврале 2022 года тема стала «модной». Но одной моды мало. Оказалось, что санкции — сложный предмет. Их изучение можно сравнить с освоением китайского языка. Первые недели и месяцы энтузиазма наталкиваются на потребность в каждодневном и упорном труде. В результате число бросивших китайский, возможно, сопоставимо с долей тех, кто начал заниматься санкциями и переключился на другие проблемы.