Модно, но нудно
Гендиректор РСМД Иван Тимофеев о проблеме экспертизы санкций
Масштабный конфликт России и Запада вывел тематику экономических санкций в центр внимания отечественной политической и юридической экспертизы. До украинского кризиса санкциями занимались лишь единичные «гурманы», изучавшие ограничительные меры ООН, а также санкции отдельных государств против Ирана, КНДР или Кубы. После распада СССР санкции в отношении России носили остаточный характер, и большим спросом их изучение не пользовалось. Даже после 2014 года, когда США, ЕС и другие инициаторы стали вводить ограничения против Москвы, интерес к ним оставался весьма посредственным.
Лишь после начала «цунами санкций» в феврале 2022 года тема стала «модной». Но одной моды мало. Оказалось, что санкции — сложный предмет. Их изучение можно сравнить с освоением китайского языка. Первые недели и месяцы энтузиазма наталкиваются на потребность в каждодневном и упорном труде. В результате число бросивших китайский, возможно, сопоставимо с долей тех, кто начал заниматься санкциями и переключился на другие проблемы.
В чем сложность проблемы санкций? Прежде всего в огромном количестве юридических деталей. Речь как о нормах международного права, так и о разнообразном регулировании стран—инициаторов односторонних санкций.
Только против России односторонние ограничения применяют 50 стран, принадлежащих к разным правовым семьям и обладающих множеством нюансов законодательства. В одних США применительно к России действуют более десятка федеральных законов о санкциях, пара десятков президентских указов, сотни подзаконных актов министерств и ведомств, а также документов «мягкого права» — руководств, разъяснений и тому подобного.
Число правоприменительных документов идет на тысячи. Их экспертиза требует ежедневного рутинного труда. Искусственный интеллект здесь помогает тому, кто уже потратил тысячи часов работы собственного интеллекта. Неофитам он оказывает медвежьи услуги — его хватает для подготовки выступления в формате шоу, но в решении серьезной практической задачи он пока дает снежный ком ошибок. А таких задач множество — от контроля риска уголовного преследования российских граждан за рубежом до юридически безопасных алгоритмов трансакций на внешнем контуре.
Пройдя юридический этап, многие сталкиваются с дефицитом знаний о политических процессах. Органы власти часто имеют широкую дискрецию в толковании и применении правовых норм о санкциях. Один и тот же правовой механизм санкций против России президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп применяли совершенно по-разному. Закон об «адских санкциях» против России имени Грэма (признанного в РФ экстремистом и террористом) с правовой точки зрения — заметая эскалация санкций. Но его действие приостанавливается президентом США через месяц после принятия.
Почти все пакеты санкций ЕС принимались Советом ЕС единогласно и оперативно. Но в 2026 году два из них споткнулись о политические позиции Венгрии и Словакии.
Южная Корея придерживается норм экспортного контроля США против России, но избегает персональных санкций.
Япония не торопится ограничивать российские морепродукты.
Наконец, сама Россия в рамках своих контрмер избегает расширения финансовых санкций против отдельных лиц, но решительно действует в области диверсификации своих экономических и финансовых связей.
Таких примеров, где применение санкций зависит от политической воли, множество. Они делают актуальным синтез правовых дисциплин и политической науки.
Здесь требуется не столько телевизионный политолог-комментатор, сколько зануда-буквоед, глубоко знающий особенности внешней и внутренней политики стран-инициаторов и самой России, умеющий работать с данными, обладающий адекватными теоретическими знаниями. Теория здесь оказывается крайне практичной, ведь без модели множество деталей попросту превращаются в хаос. Юридическое знание оказывается неполноценным без политической теории и методов. И наоборот, политология оказывается пустой без права.
На синтезе политических и юридических наук построена новая хрестоматия Российского совета по международным делам (РСМД) «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты». Она выдерживает уже четвертое издание и, надеюсь, найдет своего читателя как среди ученых, так и в среде практиков.