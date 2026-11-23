VK и Max оспаривают санкции ЕС
VK и национальный мессенджер считают обвинения Евросоюза неподтвержденными
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VK, MAX и бывший гендиректор разработчика этого мессенджера Елена Багудина подали иски в Суд ЕС, потребовав отменить европейские санкции против них. Выдержки из их заявлений опубликовал Официальный журнал ЕС. Истцы утверждают, что Совет ЕС допустил ошибки при оценке обстоятельств для включения в санкционный список, а большинство обвинений в их адрес не подтверждены и не соответствуют действительности.
23 ноября Официальный журнал ЕС опубликовал выдержки из исков МКПАО ВК, его дочернего ООО «Коммуникационная платформа» (теперь ООО MAX, компания-разработчик национального мессенджера «Макс») и бывшего гендиректора ООО Елены Багудиной (по иску ВК, по иску Max, по иску Елены Багудиной). Они оспаривают европейские санкции, наложенные на них летом этого года. В документах приводятся краткие доводы истцов в обоснование отмены введенных против них ограничений.
По мнению заявителей, Совет ЕС неверно оценил основания для включения в санкционный список и нарушил установленные для этого критерии. Истцы утверждают, что большинство обвинений являются ложными или не подкреплены доказательствами, а приведенных доводов недостаточно, чтобы признать их причастными к «технической поддержке репрессий».
13 июля Совет ЕС включил МКПАО ВК, его дочернее ООО «Коммуникационная платформа» (теперь ООО MAX, компания-разработчик национального мессенджера «Макс») и бывшего гендиректора ООО Елену Багудину в санкционные списки. Ограничения предусматривают в том числе заморозку активов в ЕС, а также запрет на предоставление средств фигурантам списка. Решение по разработчику мессенджера ЕС объяснял тем, что приложение Max «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях». Совет ЕС также связал продвижение Max с ограничениями работы WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram в России.
Отметим, что в июне Apple удалила Max и другие приложения VK из App Store до включения холдинга в санкционный список ЕС, тем не менее корпорация объясняла свои действия правилами соблюдения санкций. В июле приложения VK и Max, а также другие сервисы VK были удалены из Google Play.
В VK “Ъ” подтвердили, что оспаривают решение Совета ЕС о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции.
“Ъ” запросил также комментарии у Max и Елены Багудиной.
23 ноября в 13:34 мск в материал были внесены изменения. Елена Багудина была ошибочно названа действующим гендиректором ООО «Коммуникационная платформа».