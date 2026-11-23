13 июля Совет ЕС включил МКПАО ВК, его дочернее ООО «Коммуникационная платформа» (теперь ООО MAX, компания-разработчик национального мессенджера «Макс») и бывшего гендиректора ООО Елену Багудину в санкционные списки. Ограничения предусматривают в том числе заморозку активов в ЕС, а также запрет на предоставление средств фигурантам списка. Решение по разработчику мессенджера ЕС объяснял тем, что приложение Max «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях». Совет ЕС также связал продвижение Max с ограничениями работы WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram в России.