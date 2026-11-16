Норвегия ограничила въезд для спортсменов из России и Белоруссии

Министерство юстиции поручило управлению по делам иностранцев и управлению полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам, а также сопровождающему их персоналу. Спортсменов будут высылать из страны, им также не будут выдавать визы. В пресс-релизе указано, что изменения вступают в силу немедленно.