Норвегия ограничила въезд для спортсменов из России и Белоруссии
Норвегия с 16 ноября ограничила въезд в страну для российских и белорусских спортсменов. Ограничения касаются в том числе спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.
Министерство юстиции поручило управлению по делам иностранцев и управлению полиции отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам, а также сопровождающему их персоналу. Спортсменов будут высылать из страны, им также не будут выдавать визы. В пресс-релизе указано, что изменения вступают в силу немедленно.
30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к мировым турнирам. Нацфедерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции, Чехии, Финляндии и Австрии в ответ заявили о бойкоте соревнований с участием россиян. В Канаде правительство запретило российским хоккеистам играть на молодежном мировом первенстве. В четверг власти Финляндии ограничили въезд в страну для спортсменов из России.