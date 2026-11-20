Еврокомиссия подготовила 22-й пакет санкций против России
Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза — завершила подготовку 22-го пакета санкций против России. В него войдут 150 физических лиц и компаний, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«Для российских комбатантов будет введен полный запрет на въезд в Шенгенскую зону», — сказал господин Цакхна (цитата по газете Postimees).
Полный перечень санкций, включенных в 22-й пакет, Еврокомиссия пока не публиковала. По сведениям Bloomberg, в него предполагалось включить, помимо упомянутого запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий, еще ряд мер. Среди них, в частности, санкции против ряда российских банков и криптовалютных операторов, ограничения в отношении нескольких десятков судов «теневого флота», запрет на операции с некоторыми портами и нефтеперерабатывающими предприятиями.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры будут представлены до саммита Евросоюза, запланированного на 26–27 ноября.