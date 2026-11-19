Спор касается ООО «Южгазэнерджи», эксплуатирующего Кошехабльское газовое месторождение, и обслуживающего его ООО «Кейтеринг-Юг». По утверждению JKX, еще в 2021 году группа решила продать российский бизнес, однако в начале 2022 года потенциальный покупатель отказался от сделки. Затем компания, по ее словам, утратила контроль над активами из-за санкций и российских контрсанкций в отношении иностранных инвесторов.