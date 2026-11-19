JKX оспаривает изъятие газовых активов в Адыгее в международном арбитраже
Начато арбитражное разбирательство по иску британской нефтегазовой группы JKX Oil & Gas Group против России из-за передачи государству двух компаний, связанных с разработкой Кошехабльского газового месторождения в Адыгее. Об этом сообщает Global Arbitration Review. Инвестор считает изъятие активов незаконной экспроприацией, нарушающей международные соглашения о защите инвестиций. JKX также утверждает, что вложила в российские предприятия сотни миллионов долларов, но не получила компенсации.
Спор касается ООО «Южгазэнерджи», эксплуатирующего Кошехабльское газовое месторождение, и обслуживающего его ООО «Кейтеринг-Юг». По утверждению JKX, еще в 2021 году группа решила продать российский бизнес, однако в начале 2022 года потенциальный покупатель отказался от сделки. Затем компания, по ее словам, утратила контроль над активами из-за санкций и российских контрсанкций в отношении иностранных инвесторов.
В марте 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ Кошехабльский районный суд Адыгеи обратил в доход государства 100% долей в «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг». Надзорное ведомство утверждало, что JKX и ее бывший акционер, украинский бизнесмен Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), занимались экстремистской деятельностью и финансировали украинские вооруженные формирования. Последнее подтверждала и сама компания. Суд согласился с позицией Генпрокуратуры.
В феврале 2025 года JKX направила России уведомление о споре, впоследствии инициировав инвестарбитраж на основании Договора к Энергетической хартии и двустороннего соглашения СССР и Великобритании о поощрении и взаимной защите капиталовложений 1989 года. Компания настаивает, что передача ее инвестиций государству без компенсации нарушает оба договора.