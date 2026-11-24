Возвращение с барьерами
Евросоюз пытается осложнить реинтеграцию России в мировой спорт новыми санкциями
Очередным препятствием на пути реинтеграции российского спорта в мировой может стать подготовленный Евросоюзом новый санкционный пакет. Его авторы собираются запретить отечественным атлетам выступать на территории входящих в него стран в полноценном, то есть с флагом и гимном, статусе. Эта мера очень похожа на легализацию «визовых войн», уже ведущихся против россиян рядом государств. В случае если запрет будет законодательно оформлен, в некоторых видах спорта у представителей сборной России возникнут серьезные проблемы с участием в крупнейших соревнованиях следующего летнего сезона, а значит, возможно, и отбором на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Правда, большая часть чемпионатов мира пройдет все-таки за пределами Евросоюза.
Значительная часть анонсированного председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22-го пакета антироссийских санкций Евросоюза оказалась посвящена отечественной спортивной отрасли. В случае принятия пакета в декабре она может столкнуться с целым рядом ограничений, смысл которых госпожа фон дер Ляйен описала как стремление «еще больше изолировать Россию». В список наряду с ограничениями в финансировании европейского спорта ее организациями и гражданами, а также ограничениями, связанными с их работой в органах управления европейских спортивных федераций, вошел вызвавший огромный резонанс в профильном международном сообществе пункт. В нем говорится о запрете на демонстрацию на соревнованиях, проводимых 27 членами Евросоюза, флага и символики России, а также исполнение ее гимна. Если воспринимать этот пункт буквально, он предполагает разрешение даже тем российским спортсменам, у кого уже есть полноценный статус, состязаться исключительно в нейтральном, то есть без права использовать национальный флаг, гимн и национальную символику.
Такой статус стал привычным после 2022 года. Международные спортивные структуры отреагировали на начало специальной военной операции на Украине лавиной санкций, предусматривавших, в частности, нейтральность российских атлетов в случае их допуска на топовые турниры. Впрочем, и он довольно долго оставался явлением редким. В течение двух с лишним лет российский спорт существовал в режиме не полной, но близкой к ней изоляции.
Процесс его реинтеграции, запущенный в конце 2024 года министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, принес успехи достаточно быстро. В последнее же время они превратились из существенных в грандиозные. 2026 год оказался прорывным в деле российского спортивного возвращения. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять с атлетов из России все ограничения, а подавляющее большинство федераций уже допустили их на свои соревнования, более двух десятков — с флагом и гимном.
Однако многие издания, такие как The Telegraph и Sport Business Journal, интерпретировали слова Урсулы фон дер Ляйен и положения санкционного пакета именно как попытку не просто лишить российских спортсменов национальной символики, а создать «серьезное препятствие» для реинтеграции, по сути, легализовав одно из самых громких в спортивной политике явлений осени.
Это явление — так называемые визовые войны. Они открылись отказом властей Нидерландов выдать визы лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике, готовившимся к чемпионату мира в Роттердаме, и запретом властей Канады на въезд в нее российской молодежной хоккейной команды, несмотря на то что обеспечить ее участие в стартующем в конце декабря мировом первенстве в Эдмонтоне и Ред-Дире постановил Спортивный арбитражный суд (CAS).
После этого «войны» набирали обороты. Причем эскалация происходила в основном именно внутри Евросоюза. Радикальные, похожие на безоговорочный запрет ограничения по выдаче виз российским спортсменам уже ввели Финляндия, Норвегия, Чехия и Швеция. Еще несколько государств — скажем, прибалтийские и Польша — фактически разделяют их позицию.
Из-за «визовых войн» в данный момент страдают российские зимние виды. Им реинтеграция и так давалась гораздо труднее, чем летним. Но даже те спортсмены, которые относятся к федерациям, все же согласившимся допустить их в нейтральном статусе, уже испытывают сложности. Непонятно, к примеру, на сколько этапов Кубка мира смогут заявиться лыжники и конькобежцы и, главное, будут ли россияне состязаться на двух наиболее заметных чемпионатах мира, венчающих сезон. В лыжных видах мировое первенство состоится в Швеции, в фигурном катании — в Финляндии.
Если санкционный пакет Евросоюза будет принят в анонсированном виде, а его члены выберут максимально жесткую трактовку «спортивных» пунктов, то сложности будут ждать уже атлетов из летних видов.
У них впереди чрезвычайно важный сезон. Соревнования в его рамках, как правило, вписаны в схему квалификации на ближайшую Олимпиаду: ее в 2028 году примет Лос-Анджелес. Львиная доля международных федераций, отвечающих за виды из ее программы, разрешила россиянам отбираться на нее, а около трети даже отменили нейтральный статус, отказавшись от каких-либо санкций.
При этом чаще всего ключевая составляющая отбора — чемпионат мира. А в 2027 году огромный блок этих состязаний отдан странам Евросоюза. Венгрии — чемпионаты мира по водным видам спорта, гребле на байдарках и каноэ и современному пятиборью, Франции — по всем дисциплинам велоспорта (шоссейным, трековым, маунтинбайку и BMX), Испании — по гребному слалому, Болгарии — по прыжкам на батуте, Чехии — по скалолазанию, Польше — по парусному спорту, Германии — по триатлону.
Хорошая для России новость в том, что Евросоюз уже не играет доминирующей в вопросе организации важных спортивных соревнований роли. Больше актуальных для россиян мировых первенств в 2027 году все же пройдет за его пределами.
Казахстан будет хозяином чемпионатов мира по дзюдо, настольному теннису и тхэквондо, Китай — по спортивной гимнастике, Азербайджан — по гимнастике художественной, США — по борьбе и вместе с Канадой — по волейболу среди женских команд, Колумбия — по стрельбе из лука, Южная Корея — по бадминтону и пулевой стрельбе, Египет — по стрельбе стендовой, Узбекистан — по фехтованию, Армения — по тяжелой атлетике, Швейцария — по академической гребле. Правда, и в этих видах некоторые имеющие большое значение, допустим, с точки зрения сохранения высоких позиций в рейтинге турниры — этапы Гран-при, Кубков мира, европейские чемпионаты — отданы государствам Евросоюза.