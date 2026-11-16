Торговля тут неуместна

Санкции ЕС распространяются не только на Татьяну Ким напрямую, но и на компании, которые на 50% и более принадлежат или контролируются ей, объясняет советник Pen & Paper Роман Кузьмин. По его словам, эти компании не смогут получать средства и услуги от европейских контрагентов, а также проводить платежи с участием европейских банков. Юрист White Stone Елизавета Лобутева уточняет, что все эти ограничения должны соблюдаться не только на территории ЕС, но и за его пределами.