Торговля тут неуместна
Чем для Wildberries могут грозить санкции Евросоюза
Евросоюз ввел санкции в отношении основателя Wildberries Татьяны Ким и предпринимателя Александра Чачавы, ранее владевшего долей в Ozon. Решение создает риски для связанных с ними компаний, как минимум, в части зарубежной экспансии. Им станет сложнее проводить платежи и сотрудничать с зарубежными банками, в том числе за территорией ЕС. Эти ограничения едва ли будут сняты, даже если предприниматели снизят свои доли в бизнесе.
В отношении Татьяны Ким введены санкции Евросоюза. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС. Решение в материалах обосновывается участием Wildberries в снабжении российских вооруженных сил и стратегическим партнерством компании с ВТБ. Татьяна Ким оказывает материальную или финансовую поддержку правительству и военно-промышленному комплексу России, получая от этого выгоду, говорится в тексте.
В пресс-службе RWB (развивает Wildberries) заявили, что решение европейских властей не скажется на работе компании и ее структур. Организация не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС, уточнили там.
Татьяна Ким основала ставший сейчас крупнейшим в России универсальный маркетплейс Wildberries, созданного в 2004 году. Изначально бизнес она развивала совместно с экс-супругом Владиславом Бакальчуком, выступая основным владельцем. В 2024 году пара начала бракоразводный процесс, а бизнес Wildberries был объединен с группой Russ, специализирующейся на наружной рекламе. В результате слияния появилось ООО РВБ (RWB), где госпожа Ким контролирует 65%. Летом 2026 года логистические комплексы компании подверглись массовым атакам БПЛА, в ходе которых некоторые из них приостанавливали работу. Размер потерь в компании официально не раскрывали.
Объем продаж товаров и услуг RWB в 2025 году составил 6,1 трлн руб., увеличившись на 49% в годовом выражении. Чистая прибыль прибавила 68%, до 175 млрд руб. Показатели учитывают бизнес группы не только в России, но и в других странах. Wildberries работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Таджикистане, ОАЭ и Эфиопии. Одновременно RWB активно инвестирует в покупку непрофильных активов. Например, осенью 2025 года она выкупила аэропорт Магас, а на прошлой неделе РБК сообщил о планах Международного аэропорта Шереметьево по продаже компании одного из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус».
Санкции ЕС распространяются не только на Татьяну Ким напрямую, но и на компании, которые на 50% и более принадлежат или контролируются ей, объясняет советник Pen & Paper Роман Кузьмин. По его словам, эти компании не смогут получать средства и услуги от европейских контрагентов, а также проводить платежи с участием европейских банков. Юрист White Stone Елизавета Лобутева уточняет, что все эти ограничения должны соблюдаться не только на территории ЕС, но и за его пределами.
В рамках зарубежной экспансии основными барьерами для RWB станут сложности с проведением платежей, получением финансирования и поиском партнеров, считает госпожа Лобутева. Она не исключает, что банки за границей могут отказаться от сотрудничества с компанией.
Роман Кузьмин говорит, что даже если сотрудничество продолжится, проведение платежей может занимать больше времени из-за дополнительных проверок.
Для банков Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран, вне ЕС, санкции сами по себе не устанавливают запрета на обслуживание, но они вполне могут иметь европейских акционеров, пользоваться корреспондентскими счетами в ЕС или зависеть от международных финансовых партнеров, объясняет руководитель корпоративной практики a. t. Legal Олег Карьков. Он обращает внимание и на то, что с июля 2026 года в санкционном списке ЕС находится ООО «Вайлдберриз Банк».
Татьяна Ким — не единственный российский предприниматель, включенный в новый пакет санкций Евросоюза. В нем оказался и основатель фонда LETA Capital Александр Чачава. В качестве обоснования фигурирует его связь со вторым крупнейшим универсальным маркетплейсом России — Ozon и «Яндексом». Первым, как и в случае с Wildberries, рассматривается в качестве канала снабжения российских войск, второй — как источник доходов правительства РФ.
Господин Чачава, вероятно, предвидел возможность такого развития событий. На прошлой неделе в один день стало известно о его решении передать контроль в АО О23, контролирующему 34,95% в Ozon, и продаже менеджменту бизнеса My.Games. Источники “Ъ” на инвестиционном рынке, впрочем, сомневались, что речь идет о реальных, а не номинальных сделках (см. “Ъ” от 12 ноября).
Безопасной доли, которой подсанкционные собственники могут распоряжаться в компаниях не существует, считает Роман Кузьмин. С одной стороны, говорит он, регулированием ЕС предусмотрено, что ограничения распространяются на компании, где предпринимателю принадлежит не менее 50%. Но регуляторы могут применять норму о фактическом контроле. Здесь в качестве критерия контроля может выступать право назначать большинство членов органов управления или влияние санкционного лица в части определения корпоративной стратегии, бизнес-планов и инвестиций, говорит юрист Forward Legal Арина Макарова.
Снижение доли подсанкционного совладельца не гарантирует, что европейские контрагенты и банки перестанут применять ограничения, объясняет Олег Карьков. Одновременно изменение структуры владения уже после введения санкций, на его взгляд, может вызвать дополнительные вопросы. «Сделки, направленные на обход санкционных запретов, прямо запрещены европейским законодательством»,— напоминает юрист.