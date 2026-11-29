В Красноярском крае умер второй подросток из попавшего в ДТП автобуса
В Красноярском крае умер 17-летний подросток, пострадавший в ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками. Он стал шестым погибшим в результате аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Авария произошла 27 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе. Автобус, следовавший из Канска в Иланский, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе 16-летнем подростке, и 14 пострадавших.
По факту аварии возбуждены два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.