Господин Путин отметил, что Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира и занимает первое место в Европе по этому показателю. Кроме того, за последние пять лет доля доллара и евро в оплате российского экспорта снизилась с 85% до 9%. При этом Россия не отказывалась от их использования, а была вынуждена искать альтернативы после отказа западных партнеров.