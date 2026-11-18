Путин заявил о рекордном числе введенных против России санкций
Президент Владимир Путин заявил, что Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных в отношении нее санкций и достойно выдержала оказанное давление. Об этом глава государства сообщил на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября.
По словам господина Путина, санкции, тарифы и экспортные ограничения продолжают оказывать сдерживающее воздействие, однако уже не способны сокрушить экономику страны и ее конкурентов. Он отметил, что попытки изолировать Россию не удались, несмотря на беспрецедентный санкционный прессинг.
Президент подчеркнул, что географическое положение, национальный характер народов страны и роль в мировой экономике помогли России преодолеть возникшие трудности. Внешнее давление стимулировало развитие отечественной экономики, укрепление технологического суверенитета, повышение производительности труда и обновление производственных мощностей.
Господин Путин отметил, что Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира и занимает первое место в Европе по этому показателю. Кроме того, за последние пять лет доля доллара и евро в оплате российского экспорта снизилась с 85% до 9%. При этом Россия не отказывалась от их использования, а была вынуждена искать альтернативы после отказа западных партнеров.