Пакетное продолжение

Большая часть из попавших под новые санкции ЕС финансовых организаций уже были под различными рестрикциями, однако десять банков (среди которых Алеф-банк, Солид-банк, «Юнистрим»), а также НКО «Юнимани» не входили в эти списки. При этом небольшая часть банков была из первой сотни по активам (например, СПБ-банк и Тимер-банк), три десятка банков — из второй сотни (в том числе Первоуральскбанк, РФК-банк, банк «Славия»), а также десяток банков из третьей сотни по активам.