«Роскосмос» сообщил о планах расширить задачи GigaChat на МКС
«Роскосмос» намерен поручить нейросети GigaChat больше задач на Международной космической станции (МКС). О планах сообщил замгендиректора госкорпорации по цифровой трансформации Дмитрий Горшков на конференции «AIJ Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Разработанную Сбером нейросеть отправили на станцию 27 ноября 2025 года, чтобы освободить космонавтов от части рутины. Сейчас помощник автономно составляет отчеты экипажа и упорядочивает их. Дальнейшие планы предусматривают полноценную работу GigaChat на МКС в офлайн-режиме.
Господин Горшков также рассказал об использовании ИИ для разработки ракетно-космической техники. «Роскосмос» переводит в цифровой вид отраслевые чертежи, исследовательскую и конструкторскую документацию. Это делается для создания датасетов и обучения собственных моделей.
По словам Дмитрия Горшкова, система создает чертежи по текстовому заданию и оптимизирует параметры изделий, сохраняя их прочность, функциональность и другие характеристики. Работа, которая вручную занимает месяцы, с нейросетью требует часов или минут. Применение ИИ позволяет снизить массу изделий до 40%, добавил он.