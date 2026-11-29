По словам Дмитрия Горшкова, система создает чертежи по текстовому заданию и оптимизирует параметры изделий, сохраняя их прочность, функциональность и другие характеристики. Работа, которая вручную занимает месяцы, с нейросетью требует часов или минут. Применение ИИ позволяет снизить массу изделий до 40%, добавил он.