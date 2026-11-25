Руководство ЕС завершает подготовку к специальному саммиту Евросоюза, намеченному на 26–27 ноября. Одним из главных вопросов станет обсуждение 22-го пакета санкций против России, который будет принят в декабре. Согласовывая новые рестриктивные меры против РФ, Брюссель отклонил предложение провести в Москве двусторонние консультации по европейской безопасности, настаивая на участии только в многостороннем формате переговоров по Украине. В свою очередь, в МИД РФ заявили о том, что ЕС превращается во «второе НАТО».
Пакет под Кремлевскую елку
О подготовке 22-го пакета антироссийских санкций в Брюсселе объявили 23 ноября. Обсуждаемые новые рестриктивные меры, которые лидеры стран-членов ЕС рассмотрят 26–27 ноября на специальном саммите Евросоюза, представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинное намерение добиться прочного мира на Украине»,— предупредила фон дер Ляйен, в рамках 22-го пакета санкций предложив отключить от SWIFT еще 60 российских банков, запретить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом, а также ужесточить визовый режим для обычных россиян.
Новый санкционный пакет в числе прочих мер предусматривает ограничения для криптовалютных и платежных платформ, для более 70 морских судов, которые ЕС относит к «теневому флоту», запрет на обслуживание российской энергетической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы и электроэнергетику, а также на страхование танкеров в России.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить въезжать в ЕС бывшим российским военнослужащим, а гражданам ЕС — занимать руководящие должности в российских компаниях.
Новые инициативы ЕК также включают запрет на российскую государственную символику на спортивных соревнованиях, на финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами и на участие россиян в руководстве европейских спортивных федераций.
Свое заявление в связи с подготовкой 22-го пакета санкций сделала и глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Мы усиливаем давление на российский и белорусский ВПК, добавляя в санкции более 100 наименований, в том числе компании, вовлеченные в обход санкций»,— написала Каллас в соцсети Х.
В рамках существующей в Евросоюзе процедуры предложения Еврокомиссии должны вначале согласовать послы всех стран ЕС, после чего их должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне. Следующим шагом должно стать утверждение нового пакета санкций на специальном саммите ЕС. Как ожидается, по завершении этих процедур 22-й пакет антироссийских санкций будет введен в действие до конца года.
В то же время остается неясным, будут ли европейские лидеры рассматривать на своем специальном саммите на этой неделе еще и вопрос о конфискации замороженных российских активов, учитывая решительные возражения Бельгии и отсутствие консенсуса по этой проблеме (в бельгийском депозитарии Euroclear находятся порядка €200 млрд российских активов).
«Мы знаем, что сама компания Euroclear придерживается точки зрения о невозможности какого-либо изъятия этих наших средств европейцами. И бельгийцы, премьер-министр Бельгии, кстати, занимает весьма настойчивую и взвешенную позицию, каждый раз ссылаясь на неизбежные юридические последствия для тех, кто будет принимать решение об изъятии средств, кто будет реализовывать это решение и кто будет эти средства использовать»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о продолжающейся дискуссии в ЕС по поводу возможности использования замороженных активов России для финансирования Украины. По его словам, Москва считает блокировку российских активов и использование процентов с них незаконными и будет использовать все предусмотренные законом меры для отстаивания своих прав.
Согласовывая новые рестриктивные меры против РФ, Брюссель также отклонил предложение российской стороны провести в Москве двусторонние консультации по европейской безопасности, настаивая на возможности своего участия только в многостороннем формате переговоров по Украине.
Как заявила 23 ноября на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью, европейская делегация получила предложение приехать в Москву, но не готова к двусторонним консультациям с Россией. Ранее президент Путин сообщил, что Москва по дипканалам предложила европейцам приехать в Россию и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности в регионе. По словам главы российского государства, после этого Москва решит, в каком формате будет продолжать диалог. «Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем формате»,— отметила Пинью.
«Евросоюз, некогда считавшийся передовым экономическим проектом, стремительно превращается в агрессивный, милитаризирующийся блок, в некое подобие "второго НАТО", вместе с альянсом они делают все возможное для удержания режима Зеленского на плаву»,— прокомментировал происходящие с ЕС метаморфозы директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В то время как по вопросу усиления санкционного давления на Москву страны ЕС в своем большинстве придерживаются антироссийского консенсуса, другой ключевой вопрос — о новом проекте бюджета объединения на 2028–2034 годы — грозит вызвать на специальном саммите ЕС громкий скандал.
Подтверждением этого стала состоявшаяся 24 ноября и завершившаяся безрезультатно встреча постоянных представителей 27 стран-членов ЕС в Брюсселе, попытавшихся найти консенсус по проекту семилетнего бюджета накануне внеочередного саммита сообщества 26–27 ноября.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, дискуссия длилась три часа в атмосфере взаимных обвинений.
«Вот теперь мы действительно начинаем драться. Это может быть кровавый саммит»,— предупредил собеседник Politico.
Евросоюз обсуждает новый бюджет на 2028–2034 годы объемом почти €2 трлн, ставший предметом острых разногласий по вопросам распределения расходов и финансирования Украины. В минувшую субботу председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, предусматривающий сокращение общих расходов на €204 млрд по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом предусмотренный для Украины резерв в размере €100 млрд оставлен без изменений.
По итогам состоявшейся накануне саммита ЕС встречи лидеров стран Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия — V4) и Австрии ее участники категорически отвергли предложенный проект европейского бюджета на 2028–2034 годы.
Во встрече в Братиславе принимали участие премьеры Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также канцлер Австрии.
«Все мы, пятеро, придерживаемся одного мнения, что этот проект неприемлем в нынешнем виде, поскольку не затрагивает фундаментальные вопросы»,— заявил словацкий премьер Роберт Фицо, по словам которого для достижения соглашения по бюджету потребуется еще немало времени и много переговоров.
Ранее премьер Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать новый бюджет ЕС из-за нежелания ряда стран финансово помогать Украине, о чем Мерц сообщил в письме председателю Евросовета Антониу Коште.
По итогам встречи четырех лидеров стран Вышеградской группы и Австрии их общее нежелание вписывать новые расходы на Украину в общий котел европейских расходов обозначилось еще более четко. «Я хотел бы подчеркнуть, что мы не согласны с тем, чтобы финансирование Украины увязывали с семилетним бюджетом ЕС. Мы не согласны с тем, чтобы в рамках и без того крайне напряженного бюджета ЕС нас в обязательном порядке принуждали к такому финансированию»,— заявил по итогам встречи премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.