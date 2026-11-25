«Мы знаем, что сама компания Euroclear придерживается точки зрения о невозможности какого-либо изъятия этих наших средств европейцами. И бельгийцы, премьер-министр Бельгии, кстати, занимает весьма настойчивую и взвешенную позицию, каждый раз ссылаясь на неизбежные юридические последствия для тех, кто будет принимать решение об изъятии средств, кто будет реализовывать это решение и кто будет эти средства использовать»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о продолжающейся дискуссии в ЕС по поводу возможности использования замороженных активов России для финансирования Украины. По его словам, Москва считает блокировку российских активов и использование процентов с них незаконными и будет использовать все предусмотренные законом меры для отстаивания своих прав.