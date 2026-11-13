Euroclear пересчитал риски

«Это возможно, потому что из-за санкций бумаги превратились в наличные. Они были внесены на баланс. Обычно, когда клиент хранит ценные бумаги в депозитарии, они не учитываются на балансе Euroclear как его собственные активы. Это просто записи на счетах. Но в случае с Россией из-за санкций ЕС эти краткосрочные бумаги были заблокированы, а потом превратились в ликвидность и были внесены на баланс. Поскольку это наличные, на стороне пассива баланса возникло обязательство перед ЦБ однажды вернуть эти деньги. Поэтому изъятие активов означает банкротство, так их размер больше, чем собственный капитал.