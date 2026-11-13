Euroclear пересчитал риски
Чем для депозитария может обернуться конфискация российских активов
Изъятие замороженных российских активов может привести к банкротству Euroclear. Об этом заявила глава бельгийского депозитария Валери Урбен в интервью газете Le Soir. Ранее европейские чиновники предложили Euroclear передать средства под управление новой структуры Евросоюза.
Генеральный директор депозитария объяснила, что сейчас объем российских активов составляет около €185 млрд, а это около 80% баланса компании. Оставшегося капитала будет недостаточно, чтобы выдержать принудительное изъятие такой суммы. Поэтому в ситуацию придется вмешиваться другим акционерам, в том числе и бельгийским властям. Опасения главы депозитария вполне оправданны, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:
«Это возможно, потому что из-за санкций бумаги превратились в наличные. Они были внесены на баланс. Обычно, когда клиент хранит ценные бумаги в депозитарии, они не учитываются на балансе Euroclear как его собственные активы. Это просто записи на счетах. Но в случае с Россией из-за санкций ЕС эти краткосрочные бумаги были заблокированы, а потом превратились в ликвидность и были внесены на баланс. Поскольку это наличные, на стороне пассива баланса возникло обязательство перед ЦБ однажды вернуть эти деньги. Поэтому изъятие активов означает банкротство, так их размер больше, чем собственный капитал.
Таким образом, если ЕС принудительно передаст их третьей стороне, Euroclear активы потеряет, а обязательства перед Банком России останутся как пассив.
В случае кризиса первым будет вмешиваться бельгийское государство, видимо, и в конечном итоге может переложить это бремя на налогоплательщиков. Кто закроет дыру? Акционеры, видимо, к этому готовы в том смысле, что обязаны сделать это по закону, но их готовность будет вынужденной».
Глава депозитария Euroclear неоднократно выступал против изъятия российских активов ради поддержки Украины. Один из главных рисков — это ответные шаги со стороны Москвы, которая может через суды добиться конфискации европейских или бельгийских активов в других государствах.
Компромиссным решение стало то, что депозитарий направляет Украине средства, полученные от инвестирования замороженных средств. Таким образом Киев уже получил €8 млрд. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер надеялся на то, что Еврокомиссия больше не станет обсуждать использование замороженных активов. Эта процедура сопряжена со множество рисков, заметил партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:
«Депозитарий обслуживает колоссальные объемы активов, но его собственный банковский баланс относительно невелик. На его балансе эти €185 млн отражены одновременно в двух колонках: в активах, так как это живые деньги на счетах, и в пассивах, так как это долг депозитария перед Банком России. Если ЕС принудительно заберет деньги, юридически это не спишет долг с пассивов, то есть в балансе образуется дыра в €185 млрд.
Прямая конфискация основного "тела" замороженных российских активов крайне маловероятна из-за серьезных юридических, финансовых и репутационных препятствий. Вместо изъятия Евросоюз и страны G7 используют механизм передачи Украине доходов от реинвестирования этих средств, а также выделяют кредиты под их обеспечение. Конфискация же нарушит целый букет норм права ЕС и подорвет доверие к Euroclear со стороны пользователей из других стран Азии, Африки и Латинской Америки. ЦБ РФ и другие инвесторы уже ведут судебные разбирательства в российских и зарубежных судах и арбитражах. В ответ на конфискацию Москва может полностью изъять оставшиеся в юрисдикции РФ западные активы, имущество и средства на счетах типа С».
В прошлом году Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В нем говорилось, что бельгийский депозитарий лишил регулятора возможности распоряжаться собственными деньгами, ценными бумагами и доходами по ним. В мае суд полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика свыше €200 млрд в разных валютах. После начала боевых действий на Украине западные страны суммарно заморозили около €300 млрд российских активов за рубежом. Большая их часть находится в Европе. Еще примерно $5 млрд — в США.