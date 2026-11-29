По словам господина Новака, влияние украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы пока удается компенсировать дополнительными поставками и корректировкой графиков ремонта НПЗ. Вице-премьер признал наличие дефицита, однако отметил, что потребители пока не испытывают его последствий.