Новак сообщил о планах увеличить импорт топлива для внутреннего рынка
Россия намерена нарастить поставки топлива на внутренний рынок за счет закупок за рубежом, а также увеличения собственного производства. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в интервью информационной службе «Вести».
«Мы планируем в том числе наращивать поступления на внутренний рынок за счет ближнего зарубежья, дальнего зарубежья и дополнительного производства»,— сказал вице-премьер.
По словам господина Новака, влияние украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы пока удается компенсировать дополнительными поставками и корректировкой графиков ремонта НПЗ. Вице-премьер признал наличие дефицита, однако отметил, что потребители пока не испытывают его последствий.
25 ноября Александр Новак оценивал ситуацию на топливном рынке как напряженную. Одной из причин он называл остановку ряда нефтеперерабатывающих предприятий на плановое обслуживание. Для поддержания снабжения власти, в частности, используют импортные поставки.