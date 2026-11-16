Песков не стал комментировать предложение Каллас собирать данные участников СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» про главу европейской дипломатии Каю Каллас. Так он прокомментировал слова госпожи Каллас о сборе данных участников СВО для введения санкций.
«Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас. Слов у меня нет. В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по ее включению в команду переговорщиков от Европы»,— сказал господин Песков в разговоре с журналистами.
Кая Каллас предложила внести данные о действующих и бывших участниках СВО в 22-й пакет европейских санкций против России. Его Еврокомиссия представит в ближайшие дни. Она отметила, что получить такие данные «довольно легко», а также что у ЕС «есть хорошие специалисты по разведке».
Подобное предложение прозвучало при обсуждении 21-го пакета санкций, однако тогда опасения выразили Франция и Италия — мера могла превратиться в запрет на въезд для большинства российских граждан.