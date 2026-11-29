В МИД РФ рассказали о внимании дипломатов ЕС к российскому докладу по Украине
Представители Евросоюза активно цитировали российский доклад о соблюдении прав человека на Украине при обсуждении резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
По его словам, европейские дипломаты тщательно разбирали содержание доклада по Украине. В частности, они приводили положения документа, касающиеся демонтажа советских памятников, отношения к Украинской православной церкви и ограничений на использование русского языка.
Господин Лукьянцев добавил, что поблагодарил европейских коллег за популяризацию докладов российского МИДа и пригласил их на презентации следующих подобных документов в Женеве и Вене.
10 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 117 государств, против — 53, воздержались девять.