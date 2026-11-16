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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Под санкции ЕС подпали ведущий программы «Время» Елисеев и военблогер Подоляка

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против обозревателя Sputnik Латвия Алексея Стефанова, ведущего программы «Время» на Первом Канале Виталия Елисеева, телеведущего РЕН ТВ Петра Марченко, а также военных блогеров Юрия Подоляки и Даниила Безсонова. Это следует из опубликованного на сайте ЕС документа.
В санкционный список также включен ирландский журналист RT Чей Боуз. Он рассказывал о последствиях удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Ограничения также коснулись Агентства социального проектирования.
В Брюсселе считают, что перечисленные лица и организация причастны к «распространению дезинформации и вмешательству в информационное пространство Евросоюза и третьих стран».