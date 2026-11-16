Под санкции ЕС подпали ведущий программы «Время» Елисеев и военблогер Подоляка
Евросоюз (ЕС) ввел санкции против обозревателя Sputnik Латвия Алексея Стефанова, ведущего программы «Время» на Первом Канале Виталия Елисеева, телеведущего РЕН ТВ Петра Марченко, а также военных блогеров Юрия Подоляки и Даниила Безсонова. Это следует из опубликованного на сайте ЕС документа.
В санкционный список также включен ирландский журналист RT Чей Боуз. Он рассказывал о последствиях удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. Ограничения также коснулись Агентства социального проектирования.
В Брюсселе считают, что перечисленные лица и организация причастны к «распространению дезинформации и вмешательству в информационное пространство Евросоюза и третьих стран».