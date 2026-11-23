Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России
ЕК предложила запрет российских символов и закрытие ЕС для спортсменов РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций против России. Он включает ограничения в сфере финансовых услуг и криптовалют, а также впервые затрагивает электроэнергетику.
Среди предложений:
визовый запрет для участников СВО;
ввести санкции против 60 банков, которые будут отключены от SWIFT;
ограничения в отношении 70 танкеров, перевозящих российскую нефть;
запретить в ЕС демонстрацию российской символики;
запрет для граждан ЕС занимать должности в российских компаниях;
ограничения на участие российских спортивных команд и атлетов в соревнованиях на территории Евросоюза;
ограничить финансирование европейского спорта со стороны России.
21-й пакет санкций Евросоюза против России был принят в июле. В него вошли рекордные за последние четыре года ограничения против 218 физических и юридических лиц (48 граждан и 170 организаций).