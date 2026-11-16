Каллас предложила собрать данные об участниках СВО для внесения в список санкций
Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас предложила собрать цифровые данные об участниках специальной военной операции России на Украине. По ее словам, бывшие и действующие участники СВО могут войти в 22-й пакет санкций, который Еврокомиссия представит в ближайшие дни.
«Россия на самом деле очень бюрократична, поэтому они хранят данные всех этих людей, которые участвовали в этой войне. Поэтому, я полагаю, получить их довольно легко, учитывая, что сейчас все в цифровом формате. Сейчас есть разные варианты. У нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке. Я не эксперт в технических тонкостях, но эксперты говорят, что получить данные довольно легко», — заявила Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по сайту ЕС).
Впервые предложение о запрете на въезд в страны Евросоюза бывших и действующих участников СВО вошло в проект 21-го пакета санкций, представленного в июле этого года. Тогда Франция и Италия выразили опасения, поскольку мера могла превратиться в запрет на въезд для большинства российских граждан. Кроме того, страны указывали на юридические сложности при проверке каждого заявителя.
В итоге в июле ЕС принял 21-й пакет санкций против России, но запрет в отношении участников СВО в него не вошел. Документ лишь закрепил основу для будущего введения санкций, поясняла госпожа Каллас. На сегодняшнем заседании глава евродипломатии отметила, что дискуссия по этому вопросу продолжается, но несколько стран ЕС не согласны с мерой.