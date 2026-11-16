Каллас предложила собрать данные об участниках СВО для внесения в список санкций

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас предложила собрать цифровые данные об участниках специальной военной операции России на Украине. По ее словам, бывшие и действующие участники СВО могут войти в 22-й пакет санкций, который Еврокомиссия представит в ближайшие дни.