EUobserver узнал о планах ЕС ввести санкции против Татьяны Ким
Евросоюз (ЕС) намерен включить в санкционный список главу объединенной компании Wildberres & Russ Татьяну Ким. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.
По данным издания, под ограничения также могут попасть глава «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, основатель фонда LETA Capital Александр Чачава и бизнесмен Сергей Матвиенко. Основания для включения в черный список ЕС в материале не приводятся.
На прошлой неделе послы ЕС согласовали новые санкции против России. По словам министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада, ограничения должны утвердить сегодня. Санкционный список пополнят 50 физлиц и 50 компаний, уточнял он. Глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ограничения коснутся банков, покупателей и компаний, связанных с перевозками российской нефти.