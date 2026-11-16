EUobserver узнал о планах ЕС ввести санкции против Татьяны Ким

По данным издания, под ограничения также могут попасть глава «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, основатель фонда LETA Capital Александр Чачава и бизнесмен Сергей Матвиенко. Основания для включения в черный список ЕС в материале не приводятся.