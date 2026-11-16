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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

EUobserver узнал о планах ЕС ввести санкции против Татьяны Ким

Евросоюз (ЕС) намерен включить в санкционный список главу объединенной компании Wildberres & Russ Татьяну Ким. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.
Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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По данным издания, под ограничения также могут попасть глава «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, основатель фонда LETA Capital Александр Чачава и бизнесмен Сергей Матвиенко. Основания для включения в черный список ЕС в материале не приводятся.
На прошлой неделе послы ЕС согласовали новые санкции против России. По словам министра-делегата по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада, ограничения должны утвердить сегодня. Санкционный список пополнят 50 физлиц и 50 компаний, уточнял он. Глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ограничения коснутся банков, покупателей и компаний, связанных с перевозками российской нефти.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Wildberries
Санкции против России