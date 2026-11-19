Россию, США и КНР объединяет не только статус стран — победительниц во Второй мировой, но и ответственность за поддержание международного мира.

РФ, США и КНР стоит обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.

Россия выражает признательность председателю КНР за организацию трехсторонней встречи.

По инициативе Дональда Трампа много внимания уделяется конфликту на Украине.

Россия, Китай и США стояли у истоков ООН, поэтому именно они должны заниматься укреплением системы международного права

У России, США и Китая много совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский.