Что Путин, Трамп и Си сказали перед началом трехсторонних переговоров
Путин
Россию, США и КНР объединяет не только статус стран — победительниц во Второй мировой, но и ответственность за поддержание международного мира.
РФ, США и КНР стоит обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.
Россия выражает признательность председателю КНР за организацию трехсторонней встречи.
По инициативе Дональда Трампа много внимания уделяется конфликту на Украине.
Россия, Китай и США стояли у истоков ООН, поэтому именно они должны заниматься укреплением системы международного права
У России, США и Китая много совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский.
Международный терроризм и транснациональная преступность — общие угрозы для трех стран.
Си Цзиньпин
России, Китаю и США следует учиться на историческом опыте.
Три страны должны объединить усилия для решения глобальных проблем.
В мире царит спокойствие, если великие державы живут в мире, а если враждуют, то мир оказывается в хаосе.
Китай в последние годы продвигает всеобъемлющее стратегическое партнерство в координации с Россией.
Мир переживает ускоряющиеся перемены, спокойствия на планете нет.
Трамп
Это историческая встреча. России, КНР и США нужно вести диалог.
Необходимо обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений, урегулирование конфликта на Украине.
Необходимо также обсудить действия Международного уголовного суда, который действует за пределами своей юрисдикции.
США не допустят появления у Ирана ядерного оружия.