Пакет также может включить экспортные ограничения для структур, связанных с ВПК, дополнительные товары для производства оружия и запрет на операции с несколькими портами и НПЗ. Санкции рассчитывают принять в следующем месяце — для этого нужно согласие всех стран-членов ЕС.