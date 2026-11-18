ЕС предложит запретить въезд участникам СВО в 22-м пакете санкций
В 22-м пакете санкций против России чиновники ЕС планируют прописать запрет на въезд для участников СВО, добавить в список еще несколько российских банков и криптопровайдеров, а также 65 нефтяных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Пакет также может включить экспортные ограничения для структур, связанных с ВПК, дополнительные товары для производства оружия и запрет на операции с несколькими портами и НПЗ. Санкции рассчитывают принять в следующем месяце — для этого нужно согласие всех стран-членов ЕС.
Чтобы ускорить принятие, комиссия, вероятно, воздержится от ранее отвергнутых странами мер, включая запрет на морские услуги. Одновременно ЕС создаст новое санкционное бюро, которое объединит функции финансовых, торговых и налоговых служб и будет курировать меры от предложения до правоприменения; запуск ожидается в начале следующего года.